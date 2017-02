So heiß ist Alicia Vikander als „Lara Croft“ in „Tomb Raider“

Alicia Vikander spielt „Lara Croft“ (© Getty Images)

Mehr als 16 Jahre nach „Tomb Raider: Lara Croft“ mit Angelina Jolie kommt nun ein neuer Teil über „Lara Croft“ in die Kinos und Jolies Nachfolgerin Alicia Vikander steht ihrer Vorgängerin in nichts nach. Die Schwedin zeigt sich sehr sportlich und super heiß als „Lara Croft“ und steigert somit schon einmal die Vorfreude auf den Film.

Für Alicia Vikander (28) könnte es momentan wohl nicht besser laufen. Die talentierte Schwedin hat nicht nur privat in Schauspielkollegen Michael Fassbender (39) die große Liebe gefunden, sondern auch beruflich konnte sie sich eine große Rolle sichern. Alicia übernimmt in „Tomb Raider“ die Rolle der „Lara Croft“ und wird damit die Nachfolgerin von Angelina Jolie (41).

Doch wer nun denkt, dass keiner an Angelina Jolie herankommt, hat sich getäuscht. Die ersten Bilder vom Set des Reboots zeigen Alicia Vikander heißer denn je. Die Oscar-Preisträgerin zeigt sich am Strand von Südafrika sehr sportlich und macht in ihrer Rolle als „Lara Croft“ eine super Figur. Dabei handelt der neue Film über die junge „Lara Croft“, welche sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Vater macht und orientiert sich somit an dem im Jahr 2013 erschienenen Videospiel.

Neben Alicia Vikander, welche dieses Jahr einen Oscar überreichen darf, werden auch „The Affair“-Star Dominic West (47) und Walton Goggins (45) in dem neuen Film zu sehen sein. Bis „Tomb Raider“ jedoch 2018 in die Kinos kommt, dauert es noch ein wenig. Bis dahin kann man Alicia Vikander jedoch in weiteren Filmen sehen. Die Schwedin kommt 2017 mit Filmen wie „Euphoria“, „Tulpenfieber“ und „Submergence“ in die Kinos.