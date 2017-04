So haben Prinz William und Herzogin Catherine ihren 6. Hochzeitstag gefeiert

Prinz William und Herzogin Catherine feiern ihren sechsten Hochzeitstag (© Getty Images)

Am 29. April 2011 gaben sich Prinz William und Herzogin Catherine das Jawort. Sechs Jahre später sind sie noch immer verliebt wie am ersten Tag und feierten gemeinsam ihren Hochzeitstag.

Herzogin Catherine (35) und Prinz William (34) bekamen am 29. April zahlreiche Glückwünsche, denn die beiden feierten ihren sechsten Hochzeitstag. Sechs Jahre ist es nämlich schon her, dass die beiden sich in der Westminster Abbey die ewige Liebe schworen und Kate in ihrem wunderschönen Alexander McQueen Kleid den Fans den Atem stahl.

Seitdem wurde aus Kate Middleton nicht nur Herzogin Catherine, sondern sie und Ehemann Prinz William wurden auch Eltern von zwei süßen Kindern. Neben ihren elterlichen Verpflichtungen haben sie jedoch auch viele royale, weshalb sie die letzten Tage bei dem Londoner Marathon dabei waren. An ihrem sechsten Hochzeitstag hatten Prinz William und Kate jedoch keine Termine und somit genug Zeit, diesen besonderen Tag im Privaten zu feiern.