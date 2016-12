So feiern die „Berlin – Tag und Nacht“- & „Köln 50667“-Stars Weihnachten

Die BTN-Stars freuen sich auf Weihnachten (© RTL II)

Auch die BTN- und „Köln 50667“-Stars sind in Weihnachtsstimmung und wissen schon genau, wie sie den Heiligen Abend verbringen werden. Wir verraten euch, wer von den TV-Stars besinnlich unter der Tanne Weihnachtslieder singt und wer lieber bei einer wilden Fete die eigentlich stillste Nacht des ganzen Jahres durchtanzt.

Endlich können wir wieder Weihnachten feiern! Liebevoll verpackte Geschenke erfreuen das Herz und leckeres Festtagsessen füllt den Bauch. Viele Menschen verbringen den Heiligabend bei ihrer Familie und gehen in die Kirche, doch einige mögen es weniger traditionell und feiern die Geburt des Heillands lieber ausgelassen im Club. Auch die „Berlin – Tag und Nacht“- und „Köln 50667“-Stars wissen schon, wie sie den heutigen 24. Dezember verbringen.

BTN-Miri schiebt eine ruhige Babykugel und verrät: „Je länger die Schwangerschaft dauert, desto mehr will ich einfach nur gemütlich auf der Couch liegen. Deswegen verbringe ich Weihnachten bei meiner Mutter zu Hause. Verrückt, dass ich nächstes Jahr an Weihnachten schon längst selber Mama sein werde!“ Das frischverheirate BTN-Traumpaar Basti und Paula genießt Weihnachten natürlich zusammen. „Schöner als die Hochzeit mit Basti kann eigentlich kein Weihnachtsgeschenk mehr werden – ich freu mich auf einen schönen Abend mit meinem Schatz“, so Paula freudig.

Schon wilder geht es da in der WG von Papa Joe zu. Seine Teenie-Nichte Aylin hat auch schon das passende Outfit: „Ein ‚Ugly Christmas Sweater‘ gehört für mich an Weihnachten dazu – je bunter und verrückter desto besser!“ Chaot Ole friert für das Fest der Feste sogar seine Abnehmpläne ein, hofft aber mit Tanzen wieder die ein oder andere Kalorie zu verbrennen! „Weihnachtsbaum, Gänsebraten und Geschenke gehen schon klar – aber ein Feiertag ist ja auch zum Feiern da, deswegen wird danach ordentlich Party gemacht“, meint Ole. Für Peggy wird es an Weihnachten richtig heiß. „Vielleicht überrasche ich dieses Jahr jemanden als Weihnachtsengel! Wen? Dreimal dürft ihr raten“, gesteht die Blondine mit einem Augenzwinkern. Ihr Kollege Rick sehnt sich nach ein paar freien Tagen: „In der Vorweihnachtszeit ist in der „Schnitte“ immer die Hölle los. Alle wollen noch schnell eine neue Frisur und drehen völlig durch! Bin froh, wenn die Feiertage da sind – dann heißt es endlich Glitzer, Glamour und hoch die Tassen!“

Weihnachten in Köln

„Köln 50667“-Kevin gibt sich nicht mit Kompromissen zufrieden und stellt klar: „Ruhig und besinnlich ist ja auch schön, aber Party nach der Bescherung mit meinen Freunden – das ist wirklich mein Ding!“ Der frischverlobte Jan hat natürlich nur Augen für seine Holly. „Ich freue mich dieses Jahr besonders auf Weihnachten, weil es das erste Weihnachten mit meiner großen Liebe ist. Ich genieße einfach die gemeinsame Zeit mit Holly“, schwärmt der bärige Kölner. Jule hingegen ist etwas ganz Anderes wichtig: „Weihnachten ist das Fest der Liebe. Auch wenn man das ganze Jahr an andere denken sollte – in der Weihnachtszeit helfen die Menschen sich gegenseitig und das gefällt mir.“ Sam ist ein großer Fan von Weihnachtsmusik und verrät: „Ich singe für meine Lieben an Heiligabend auch gerne mal ‚Stille Nacht‘.“ Nach dem Tod ihrer Mutter wird das Familienfest natürlich gerade für Elli nicht einfach: „Das erste Weihnachten ohne meine Mama. Aber ich habe Gott sei Dank meine Freunde... die sind alle für mich da.“

Aber egal ob traditionell oder ausgeflippt – Hauptsache man feiert mit den Menschen, die man liebt.

