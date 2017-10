So denken die Geissens über Sophia Vegas

Sophia Vegas und Carmen Geiss (© RTL II)

Bei „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ treffen Carmen und Robert Geiss zum ersten Mal Sophia Vegas. Obwohl das Millionärspaar zu Beginn noch etwas skeptisch ist, zeigen sie sich nach dem Treffen begeistert von der TV-Blondine. Besonders Carmen hat nur Gutes über Sophia zu sagen.

Am 16. Oktober startete mit „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ Deutschlands bekannteste Familie in eine neue Staffel. Gleich zu Beginn haben Carmen Geiss (52) und Robert Geiss (53) eine ausgefuchste Idee: Sie wollen nach Mallorca auf den Ballermann. Um aber ungestört die Partymeile unsicher machen zu können, brauchen sie neben einer Verkleidung auch Lockvögel.

Neben einem Robert-Geiss-Double soll Sophia Wollersheim (30), auch bekannt als Sophia Vegas, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die TV-Blondine ist von dem Plan begeistert: „Jetzt haben die Geissens gerufen. Was macht die Wollersheim: Die steigt in' Flieger und kommt hier hin.“ Besonders Carmen ist nach dem ersten Treffen begeistert und hat nur Gutes über Sophia zu sagen: „Ich finde sie toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich anfangs nicht gedacht.“

Robert Geiss ist vor dem Treffen zunächst noch etwas skeptisch. „Ich lass mich überraschen. Jetzt warte ich auf die Bojen, die da kommen!“, so der Millionär. Doch seine Gattin gibt sich ganz cool: „Das ist nicht sein Typ Frau. Die ist ihm in der Mitte ein bisschen zu dünn und oben, glaub ich, ein bisschen zu mächtig. Da kriegt der Angst.“ Beim ersten Kennenlernen kommt es dann gleich zum Brustvergleich zwischen Sophia und Carmen. „Schatzi, du hast ja auch so große Dinger wie ich,“ zeigt sich Sophia beeindruckt von Carmen. „Ich habe da nix mit zu tun. Ich habe die nur bezahlt,“ kommentiert Robert in der Sendung.

Carmen Geiss ist begeistert von Sophia Vegas

Aber ihr Ballermann-Plan geht auf: Sophia macht ihren Job als Lockvogel bravourös und überzeugt die Geissens. Besonders Carmen zeigt sich begeistert von der 30-Jährigen: „Ich finde sie sehr nett. Sehr bodenständig, sehr witzig.“ Vor allem mit ihrer natürlichen Art konnte Sophia bei den Geissens punkten. „Ich dachte, die wäre eingebildet oder so, aber die ist komplett normal,“ so Carmen Geiss. Auch über das Thema Dschungelcamp reden die drei bei einem gemeinsamen Mittagessen. Sophia erzählt von ihrer Zeit im Camp und fragt die Geissens, ob für sie eine Teilnahme in Frage kommen würde. Robert gibt eine klare Antwort: „Ne, ich nicht. Auf keinen Fall!“

Die neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ seht ihr montags um 20.15 Uhr auf RTL II.