Sky du Mont: Das ist sein echter Name

Sky du Mont (© Getty Images)

Sky du Mont ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands und spielte schon in zahlreichen erfolgreichen Filmen mit. Vor allem sein Name macht ihn unvergessen. Doch wusstet ihr, dass Sky du Mont nicht der richtige Name des Schauspielers ist?

Sky Du Mont (69) ist seit über 50 Jahren im Filmgeschäft tätig und hat seitdem nicht nur sein Können weiterentwickelt, sondern auch äußerlich einen Wandel durchgemacht. Gleich geblieben ist dabei stets sein außergewöhnlicher Name. Doch Sky du Mont heißt eigentlich Cayetano Neven du Mont und wurde in Argentinien als Sohn eines Deutschen und einer Britin geboren. Er wuchs in München, London und der Schweiz auf.

Da sein Bruder seinen Spitznamen Cay als Kind nicht aussprechen konnte, wurde daraus ein Sky. Er behielt diesen Spitznamen und machte ihn letztendlich zu seinem Künstlernamen.