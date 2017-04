Single oder vergeben? Sophia Thomalla äußert sich zu ihrem Beziehungsstatus

Sophia Thomalla: Wem gehört ihr Herz? (© Getty Images)

TV-Schönheit Sophia Thomalla ist der Traum zahlreicher Männer. Doch es scheint so, als sei die hübsche 27–Jährige mittlerweile fest vergeben. Bei „Guten Morgen Deutschland“ rückte sie mit einigen, vielsagenden Anspielungen zu ihrem derzeitigen Liebesleben heraus.

Schwebt Sophia Thomalla (27) zurzeit auf Wolke Sieben? Es scheint fast so! In der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ sprach die brünette Schönheit über ihren Beziehungsstatus und sorgte damit für eine Überraschung. Die Reporterin sprach die Instagram-Schönheit auf ein Bild an, das Sophia und ihren On-Off-Freund, Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54), bei einem gemeinsamen Theaterbesuch zeigt. Während Sophia auf das Foto noch etwas verlegen antwortete, drückte sie sich später klarer aus und meinte: „Ich bin weg vom Fenster, vom Markt auch.“

Feiern Sophia und Till also gerade ihr großes Liebes-Comeback? Sophias Anspielungen scheinen diese Vermutung zu bestätigen, doch für viele Fans kommt diese Aussage sehr überraschend. Schließlich heiratete sie erst 2016 den Sänger Andy LaPlegua (42) und turtelte erst vor Kurzem mit dem Rockstar Gavin Rossdale (51). Aus dem Liebes- und Beziehungschaos der sexy 27-Jährigen wird also derzeit noch niemand so richtig schlau. Und eventuell sind sie und Till ja auch nur Freunde, die gemeinsam ins Theater gehen...