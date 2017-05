„Sing meinen Song“: Diese Premiere feiert Lena Meyer-Landrut heute

Lena Meyer-Landrut bei „Sing meinen Song“ (© Markus Hertrich / VOX)

Lena Meyer-Landrut gelang mit „Satellite“ der große Durchbruch. Seither ist die Musikerin mit ihren englischsprachigen Songs erfolgreich unterwegs, doch das wird sich bei „Sing meinen Song“ nun ändern.

Heute ist es soweit: „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ startet in die vierte Runde. Mit dabei sind dieses Jahr neben den Gastgebern The BossHoss auch Moses Pelham (46), Gentleman (42), Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (32), Michael Patrick Kelly (39), Mark Forster (33) sowie Lena Meyer-Landrut (26). Letztere konnte im Rahmen der Show eine ganz persönliche Premiere feiern: Sie singt zum ersten Mal auf deutsch. Nach Songs wie ihrem großen Hit „Satellite“ und „Stardust“ ist das Performen von Songs in ihrer Muttersprache absolutes Neuland für die Musikerin.

Wie wohl ihre Interpretation des von Moses Pelham produzierten Sabrina-Setlur-Hits „Du liebst mich nicht“ und von Mark Forsters „Natalie“ ankommen wird? Das erfahrt ihr, wenn ihr „Sing meinen Song“ immer dienstags um 20.15 Uhr auf VOX einschaltet.