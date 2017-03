Sind „The Walking Dead“-Star Norman Reedus und Diane Kruger ein Paar?

Diane Kruger und Norman Reedus sollen ein Paar sein (© Getty Images)

Diane Kruger scheint einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Seit mehreren Monaten wird gemunkelt, ob die deutsche Schauspielerin mit dem „The Walking Dead“-Star Norman Reedus zusammen ist. Nun wurden die beiden händchenhaltend in New York gesehen.

Diane Kruger (40) zeigte sich in letzter Zeit sehr verändert und ER könnte der Grund dafür sein: Norman Reedus (48)! Die beiden lernten sich 2015 am Set des gemeinsamen Films „Sky“ kennen. Seit die hübsche Schauspielerin nicht mehr mit Joshua Jackson (38) zusammen ist, kamen schon öfter Liebes-Gerüchte um sie und den „The Walking Dead“-Star auf.

Nun wurden die beiden in New York gesehen und konnten allem Anschein nach nicht die Finger voneinander lassen. Wie „Just Jared“ berichtet, verbrachten Diane Kruger und Norman Reedus mehrere Stunden in einer Bar und wurden im Anschluss auf der Straße beim Rumknutschen gesehen. Sieht so aus, als hätte Hollywood ein neues Traumpaar und vielleicht sieht man die beiden demnächst gemeinsam über den roten Teppich laufen.