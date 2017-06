„Simon & Simon“: Das wurde aus den Darstellern Gerald McRaney und Jameson Parker

Gerald McRaney und Jameson Parker spielten in „Simon & Simon" die Hauptrollen (© ZUMA Press / imago)

Gerald McRaney und Jameson Parker sind vor allem durch ihre beiden Hauptrollen in der humorvollen Detektiv-Serie „Simon & Simon“ bekannt geworden. Diese war zwischen 1981 und 1988 im Fernsehen zu sehen. Seither ist einige Zeit vergangen – Was wurde aus den zwei Darstellern?

Die humoristische Detektiv-Serie „Simon & Simon“ erfreute sich zwischen 1981 und 1988 großer Beliebtheit. Das lag vor allem an den beiden Hauptdarstellern: Gerald McRaney (69) und Jameson Parker (69) spielten die beiden Ermittler, die wohl unterschiedlicher nicht hätten sein können. Doch was machten die zwei Schauspieler nach dem Serien-Aus? Seit der ersten Folge sind bereits 35 Jahre vergangen – Der Schauspielerei sind die Männer allerdings noch lange treu geblieben.

Was machen James und Gerald heute?

James spielte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit, darunter „Mord ist ihr Hobby“, „Die Fürsten der Dunkelheit“ und „Magnum“. 2004 stand er zuletzt für „JAG – Im Auftrag der Ehre“ vor der Kamera. Seither ist es ruhig um den 69-Jährigen geworden. Nach seiner Schauspielkarriere genießt er nun sicher das Leben mit seiner zweiten Ehefrau Darleen Carr (66), mit der er seit 1992 verheiratet ist, und seinen vier Kindern.

Geralds Karriere hingegen kennt noch lange kein Ende. Der Schauspieler war in unzähligen Filmen und Fernsehserien zu sehen, unter anderem in „House of Cards“, „Longmire“ oder „Mörderische Freundschaft“. Seit 2016 ist er in der US-Erfolgsserie „This is Us“ zu sehen und seit 2017 wirkt er auch in der Serie „24: Legacy“ mit. Gerald ist bereits zum dritten Mal verheiratet: Delta Burke (60) ist seit 1989 die Frau an seiner Seite. Kinder hat der Schauspieler allerdings nicht.