Silvia Wollny: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus

Silvia Wollny zu Beginn ihrer Karriere (© RTL II)

Silvia Wollny und ihre Großfamilie sind aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Seit 2011 begeistert die Familie in ihrer eigenen Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ihre Fans. Doch bevor Silvia gemeinsam mit ihren Kindern diese Sendung bekam, sah man sie in anderen Formaten.

Seit der ersten Staffel von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist viel Zeit vergangen. Im Januar 2011 lief die erste Folge über die Fernsehbildschirme und zeigte das Leben von Silvia Wollny (51) und ihren Kindern. Doch bevor es dazu kam, dass die Großfamilie eine eigene Sendung bekam, sah man sie schon bei „Family Stories“. Die Doku-Soap aus dem Jahr 2011 zeigt Familien, die mit besonderen Situationen umgehen müssen oder vor bestimmte Herausforderungen gestellt werden.

Damals waren auch die Wollnys in der Doku zu sehen, welche noch heute zur Mittagszeit auf RTL II läuft. Schaut man sich die Aufnahmen von vor sechs Jahren an, sieht man, wie sehr sich die Kultfamilie verändert hat. Nicht nur die Kinder sind größer geworden, auch Mama Silvia sah am Anfang ihrer Karriere anders aus.

Während sich Silvia Wollny heute gerne in schönen Kleidern und geschminkt zeigt, verzichtete sie damals noch vollständig auf Make-up. Auch körperlich hat die Mutter von Sarafina (21), Jeremy-Pascal (19) und deren Geschwistern einen Wandel durchgemacht. Silvia Wollny machte eine strenge Diät, bei der sie 50 Kilo abnahm und ist heute mit ihrem Körper zufrieden. Wer Silvia und ihre Großfamilie noch einmal zu Beginn ihrer Karriere sehen möchte, kann dies am Mittwoch, den 5. April 2017, um 12.05 Uhr bei „Family Stories" auf RTL II tun.