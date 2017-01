Silvia Wollny: Die besten Sprüche der TV-Mama

Silvia Wollny (© Future Image / imago)

Silvia Wollny hat als Mutter einer Großfamilie natürlich einiges zu tun, doch ihren Humor hat sie trotz des Stresses nicht verloren! Bei „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ sorgt Silvia regelmäßig für Lacher. Wir haben ihre besten Sprüche für euch.

Silvia Wollny (51) nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund, doch genau das macht sie so sympathisch! So sorgt sie mit ihren lustigen Sprüchen bei „Die Wollnys“ regelmäßig für Lacher und wurde dadurch schon zur wahren Kultfgur! Mit Sätzen wie „Das ist doch nicht wahr, ihr Gammel-Ottos!“ oder „Was ist denn Chillen? Das kenn' ich nur als Chili in der Dose und zum Würzen“ bringt Silvia Stimmung ins Haus der Großfamilie und in die Wohnzimmer der Fernsehzuschauer!

Ihre geliebte Familie bekommt regelmäßig ihr Fett weg: „Estefania hat jetzt auch einen Freund. Du kannst dir vorstellen, das ist genau so ein Ernie wie die zwei. Na, herzlichen Glückwunsch! Da haben wir hier bald 'nen ganzen Zoo.“ Auch Sprüche wie „Boah ist das ein Bananen-Kind! Du bist auch im Käfig großgeworden“ oder „Irgendwie zwiebelst du nicht richtig“ sind einfach einzigartig! Silvia Wollny spricht eben unumwunden aus, was sie denkt und genau das macht die TV-Mama so beliebt.