Silvia von Schweden erhält Bayerischen Verdienstorden

Carl Gustaf von Schweden und Königin Silvia in München (© Future Image / imago)

Königin Silvia wird heute für ihr soziales Engagement mit dem Bayerischen Verdienstorden von Ministerpräsident Horst Seehofer ausgezeichnet. Die Feier wird in Münchens Prinz-Carl-Palais abgehalten. Zuvor wird sich das schwedische Königspaar in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung eintragen.

Königin Silvia von Schweden (73) wird heute der Bayerischen Verdienstorden von Bayerns Ministerpräsidenten Horst Seehofer (68) verliehen, wie offiziell bekanntgegeben wurde. Der Ministerpräsident würdigt Königin Silvia damit als „wahrlich königliche Persönlichkeit, die sich durch internationales soziales Engagement und besonders in Bezug auf Bayern auszeichnet.“

Die schwedische Königin engagiert sich vor allem für hilfsbedürftige Kinder und nimmt sich besonders des Themas Demenz an. „Wir sind stolz, mit Königin Silvia von Schweden eine würdige Trägerin mit dem Bayerischen Verdienstorden auszuzeichnen“, erklärt Horst Seehofer. Die gebürtige Heidelbergerin lernte Carl Gustaf von Schweden (71) 1972 als Hostess bei den olympischen Spielen in München kennen.

Das schwedische Königspaar war am Wochenende in München angekommen. Den heutigen Tag verbringen sie noch in München und Morgen werden sie an der Eröffnung der Bayreuther Festspiele teilnehmen.