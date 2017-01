Silvia Schneider: Andreas Gabalier, Instagram, Karriere

Andreas Gabalier und Silvia Schneider (© Eibner Europa / imago)

Seit 2013 darf Schlagersänger Andreas Gabalier die hübsche Silvia Schneider seine Freundin nennen. Die blonde Schönheit ist nicht nur sympathisch, sondern auch richtig klug und auch beruflich super erfolgreich. Auf Instagram zeigt sie außerdem, dass die 35–Jährige auch Modelqualitäten hat.

Silvia Schneider (35) wurde im Jahr 1982 geboren und wuchs im österreichischen Linz auf. Nach der Schule begann die hübsche Silvia ein Jura-Studium, das sie an der Universität Tübingen abschloss. Doch ihr Herz zog Silvia zum Fernsehen. 2005 begann die Blondine beim TV zu arbeiten und mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Moderatorin.

Über ihren Beruf lernte die 35-Jährige auch ihre große Liebe, den Schlagerstar Andreas Gabalier (33), kennen. Die beiden sollen sich laut „Express“ während eines Interviews, das Silvia mit Andreas führte, verliebt haben. Lange brodelte es in der Gerüchteküche bis Andreas endlich im Jahr 2013 seine Beziehung mit Silvia bekannt gab. Seitdem wirken die beiden bei öffentlichen Auftritten immer richtig glücklich.

Silvia ist eine Instagram-Schönheit

Andreas Gabalier kann froh sein, so eine tolle und wunderschöne Frau wie Silvia an seiner Seite zu haben. Auf ihrem Instagram-Account kann die blonde Schönheit in tollen Outfits, hübschen Frisuren und gekonnten Posen bewundert werden. Doch Silvia beweist, dass sie nicht nur schön ist, sondern auch als Moderatorin ordentlich was drauf hat. Sie moderierte bereits die Sendungen „PINK!“ und „Game of Chefs“. Seit 2015 ist sie die Moderatorin vom „Kiddy Contest“.

Bei „Promi Shopping Queen“ möchte Silvia nun auch beweisen, das eine wahre Fashionista in ihr steckt!