Shirin David: Mit 12 war sie bei „Das Supertalent“

Shirin David (© Shirin David / Instagram)

Seit 2014 betreibt Shirin David den gleichnamigen YouTube-Kanal. Mittlerweile hat sie unglaubliche zwei Millionen Fans erreicht und es werden täglich mehr. Schon als Zwölfjährige wollte Shirin im TV berühmt werden, doch die Sängerin scheiterte vor der Jury.

Shirin David (21) ist ein echtes Allround-Talent. Die 21-Jährige ist YouTube-Star, Sängerin und Musikerin. Seit 2017 sitzt sie außerdem neben Dieter Bohlen (63) in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Bereits seit ihrem vierten Lebensjahr bekam Shirin Musikunterricht und lernte Klavier, Oboe und Geige. Als Fünfjährige erkannte man ihr Tanztalent und sie wurde an der John-Neumeier-Ballettschule in Hamburg aufgenommen. Um ihr Talent zu fördern, nahm sie als Kind Gesangsunterricht und war Mitglied im Hamburger Mädchenchor. In der Hamburger Staatsoper stand sie bereits als Sechsjährige das erste Mal auf der Bühne. Schließlich schloss die YouTuberin ihre Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Tanz an der Jugendopernakademie ab.

Shirin David weiß um ihr Talent und wollte schon früh ganz groß herauskommen. Wie sie ihren Fans in einem ihrer zahlreichen Videos verriet, versuchte sie mit 12 Jahren mit dem Hit „I Wanna Dance With Somebody“ von Whitney Houston (†48) ihr Glück bei „Das Supertalent“. Leider schaffte Shirin den Durchbruch damals noch nicht: „Du bist nicht das, wonach wir suchen“, sagte die Jury damals zu der Sängerin. Wie sie selbst erzählte, sei sie damals sehr enttäuscht gewesen und es flossen dicke Tränen. Umso witziger, dass sie jetzt ausgerechnet neben dem Mann in der Jury sitzt, der sie damals hat abblitzen lassen - Dieter Bohlen (63).

Heute hat die erfolgreiche Bloggerin ihre Niederlage bei „Das Supertalent“ sicher verkraftet. Schließlich ist sie mit ihrem 2014 gegründeten YouTube-Kanal „Shirin David“ eine der erfolgreichsten deutschen YouTuberinen. Die Wahl-Kölnerin hat bereits über zwei Millionen Fans auf ihrem Kanal und auch die Zahlen bei Instagram und Twitter sind beeindruckend: Zusammen folgen ihr unglaubliche 4,5 Millionen Menschen!