Shirin David: Das sagt sie zur Kritik an ihrem Make-up

YouTuberin Shirin David legt großen Wert auf ihr Make-up (© Shirn David / Instagram)

Shirin David musste in den letzten Wochen viel einstecken, erst vor wenigen Tagen wurde ihr Platz in der DSDS-Jury in Frage gestellt und die Kritik an ihr bricht einfach nicht ab. Vor allem das starke Make-up des DSDS-Jury-Kükens wird immer wieder kritisiert, doch Shirin weiß sich zu verteidigen.

Shirin David (21) ist bekannt für sexy Outfits, viele Perücken und noch mehr Make-up. Der 21-jährige YouTube-Star greift oft tief in den Schminktopf – und das scheint manchen Fans nicht zu gefallen!

In den Kommentaren zu ihren YouTube-Videos nehmen viele User kein Blatt vor den Mund: „Ist an ihr überhaupt noch etwas echt?“ oder „Wie viel Schminke hat sie im Gesicht? Schrecklich! Hoffentlich nehmen sich das die kleinen Kinder nicht zum Vorbild“, sind nur zwei der vielen kritischen Kommentare an die DSDS-Jurorin.

Aber auch die hübsche YouTuberin ist nicht auf den Mund gefallen und kontert selbstbewusst: „Solche Kommentare krieg' ich unter jedem meiner Videos. Wie viel Schminke ich mir ins Gesicht klatsche, das bleibt immer noch mir überlassen! Und auch die ,Kinder' entscheiden selbst, wie viel Schminke sie sich ins Gesicht klatschen.“ Shirin weiß sich eben zu wehren. Auch wenn ihr Styling manchmal übertrieben wirkt, am wichtigsten ist doch immer, sich selbst wohl zu fühlen - und das tut sie.

Deshalb sehen wir Shirin David heute um 20.15 Uhr sicher im gewohnten Look neben Poptitan Dieter Bohlen (62), Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (52) und Schlagerstar Michelle (44) in einer neuen Folge am DSDS-Jurytisch sitzen.