„Sherlock“: Hauptcharakter stirbt Serientod

Das Cast von „Sherlock" noch mit Amanda Abbington aka „Mary Watson“(2. v. r.) (© Getty Images)

Kurz nach dem lang ersehnten Start der 4. Staffel der Serie „Sherlock“ müssen die Fans bereits den ersten Schock verkraften und sich von einem beliebten Hauptcharakter der englischen Produktion verabschieden - Vorsicht, Spoiler!

Am 2. Januar strahlte der Sender BBC die zweite Folge der neuen Staffel um das verrückte Genie „Sherlock Holmes“, gespielt von Benedict Cumberbatch (40), aus.

Gleich zu Beginn der Staffel versetzten die Serienmacher die Fans mit dem plötzlichen Tod von „Mary Watson“ in Schockstarre. Gerade noch schien das Serienglück für „John Watsons“ Ehefrau, gespielt von Amanda Abbington (42), mit der Geburt ihrer Tochter perfekt. In einem Schusswechsel stellt sich „Mary“ dann jedoch schützend vor „Sherlock“, rettet ihm damit das Leben und stirbt schließlich in den Armen ihres Mannes, gespielt von Martin Freeman (45). Der „Hobbit"-Darsteller war übrigens auch abseits der Dreharbeiten bis Ende 2016 mit Amanda Abbington verheiratet.

Die Britin selbst empfand den Dreh ihres Serientods, der viele Zuschauer vor den Fernsehern berührte, übrigens sehr spannend und erklärte laut der „Sun“, dass sie viel Spaß dabei gehabt habe, die Szene mit so brillanten Kollegen drehen zu können.