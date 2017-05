Shemar Moore in seiner neuen Rolle in „S.W.A.T.“

Shemar Moore alias „Hondo“ in „S.W.A.T." (© Getty Images)

Ab dem 2. November können alle Shemar-Moore-Fans den attraktiven Schauspieler wieder voll im Einsatz sehen. Dann nämlich soll die neue Serie „S.W.A.T.“ auf CBS starten. Schon jetzt gibt es aktuelle Bilder des Hollywood-Hotties in seiner Rolle als Sergeant „Daniel ‚Hondo‘ Harrelson“.

Ganze elf Jahre verkörperte Shemar Moore (47) den attraktiven und nicht minder intelligenten „Special Agent Derek Morgan“ in der erfolgreichen Krimiserie „Criminal Minds“. Groß war die Trauer seitens der Fans, als der 47-Jährige nach elf Staffeln der Serie, rund um die Verhaltensanalyseeinheit „BAU“ des FBI, die Serie auf eigenen Wunsch verließ. Doch Moore bekommt an Stelle dessen seine eigene CBS-Serie „S.W.A.T.“, in der er erneut den Bösen das Handwerk legt.

Bereits jetzt gibt es aktuelle Bilder aus der Serie, auf denen der 47-Jährige eine richtig gute Figur macht. Taff und druchsetzungsstark - so wirkt er in seiner neuen Rolle als Sergeant „Daniel ‚Hondo‘ Harrelson“. Hin und hergerissen zwischen seiner Vergangenheit auf der Straße und seiner Arbeit als Hüter des Gesetzes, leitet der Sergeant das „Special Weapons and Tactics‘“-Team in Los Angeles.

Die actiongeladene Serie wird in den USA am 2. November anlaufen. Ob und wann das Format im deutschen TV gezeigt wird, ist bis jetzt noch unbekannt. Die „Criminal Minds“-Fans haben jedoch auch einen Grund zur Freude: Shemar Moore kehrt zurück!