Shemar Moore: Erneut bei „Criminal Minds“ zu sehen

Er kann es einfach nicht lassen! Nach seinem Gastauftritt im Finale der zwölften Staffel kehrt Shemar Moore nun für einen zweiten Gastauftritt zu „Criminal Minds“ zurück.

Shemar Moore (47) kann „Criminal Minds“ anscheinend einfach nicht loslassen. Aber wer kann es ihm verdenken? Schließlich war er elf Jahre lang Teil der Krimi-Serie. Trotz seines neuen Projektes „S.W.A.T.“ stattet der Schauspieler seiner alten Liebe in der fünften Folge der 13. Staffel wieder einen Besuch ab, nachdem er im Finale der 12. Staffel bereits einen Gastauftritt hatte.

In der Folge, die am 25. Oktober in den USA ausgestrahlt wird, kehrt seine Figur „Derek Morgan“ zurück, um Ex-Kollegin „Penelope Garcia“ (Kirsten Vangsness, 45) bei einem Fall zu helfen, der sie überfordert.

Auf Shemar Moores zweiten Gastauftritt, der hoffentlich genauso spannend wird wie der erste, müssen die deutschen Fans leider noch ein bisschen warten. Ein Ausstrahlungsstart der 13. Staffel von „Criminal Minds“ wurde noch nicht veröffentlicht.