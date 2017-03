Sharon Stone zeigt ihren Hammer-Body

Schauspielerin Sharon Stone ist in Topform (© Getty Images)

Sharon Stone erschien am vergangenen Samstag bei Muhammad Alis Celebrity Fight Night in Arizona. In ihrem schwarzen, bodenlangen Kleid zeigte sie ihren Hammer-Body und stahl damit allen die Show.

Vor 23 Jahren rief Muhammad Ali (†74) die Charity-Veranstaltung Celebrity Fight Night ins Leben. Nach seinem Tod im Jahr 2016 wurde der Abend zu Alis Ehren nach ihm benannt. Bei einer solch wichtigen Spenden-Gala war der rote Teppich in Arizona am vergangenen Samstag wieder voll von berühmten Persönlichkeiten – doch Schauspielerin Sharon Stone (59) stahl mit ihrem Auftritt allen die Show!

Sharon Stone: Lady in Black

Sharon Stone ist seit ihrer Rolle in „Basic Instinct“ ein absolutes Sexsymbol und seither bekannt für wunderschöne Auftritte auf dem roten Teppich. Doch an diesem Abend übertraf sie sich noch einmal selbst! In einem engen und tief dekolletierten schwarzen Kleid zeigte sie, was für einen unglaublichen Körper sie mit fast 60 Jahren noch hat – und zog damit alle Blicke auf sich. Bei den Accessoires setzte Sharon auf glamouröses Gold, denn sie komplettierte ihren Style durch einen breiten, goldenen Armreif, goldene Kreolen und eine gold-metallische Clutch. Bei diesem Anblick könnten auch einige jüngere Damen neidisch werden.