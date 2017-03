Shannen Dohertys rührende Worte: So stolz ist sie auf ihre „Beverly Hills, 90210“-Zeit

Jason Priestley und Shannen Doherty 1990 (© ZUMA Press / imago)

Shannen Doherty gehörte in den Neunzigern jahrelang zum Cast der beliebten US-Serie „Beverly Hills, 90210“. Mit einem Foto gedachte sie dieser guten Zeiten nun auf ihrem Instagram-Account.

Schauspielerin Shannen Doherty (45) gelang in den neunziger Jahren der große Durchbruch durch die Teenie-Serie „Beverly Hills, 90210“. In der Rolle der „Brenda Walsh“ war sie vier Jahre lang in der beliebten US-Serie zu sehen. An der Seite von Jason Priestley (47), der ihren Zwillingsbruder „Brandon Walsh“ mimte, sorgte die US-Amerikanerin mit den typischen Alltagsdramen aus dem Leben eines Teenagers für die Unterhaltung der Serien-Fans.

Gestern postete die 45-Jährige passend zum „Throwback Thursday“ ein Pic auf Instagram, das sie in Erinnerungen an die guten Zeiten von „Beverly Hills, 90210“ schwelgen ließ. Auf dem Foto ist eine junge Shannen Doherty zu sehen, die zusammen mit ihrem Ex-Kollegen Jason Priestley posiert. In ihrem Kommentar zu dem Bild erklärte die ehemalige „Charmed“-Darstellerin, wie stolz sie immer noch auf die Serie ist: „‚Beverly Hills, 90210‘ ist bis heute die größte TV-Show ihrer Art, an der ich mitgearbeitet habe“, so die Amerikanerin.

Nicht nur der Rückblick auf die Erfolge, die die Amerikanerin mit der Serie feierte, gibt ihr momentan Grund zum Strahlen. Kürzlich verkündete die Schauspielerin, dass sie im Kampf gegen den Brustkrebs, der im Februar 2015 bei der 45-Jährigen diagnostiziert wurde, einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist. Nach vielen Höhen und Tiefen hat Shannon Doherty die Chemotherapie endlich überstanden.

Wir freuen uns mit der Schauspielerin und hoffen auf noch mehr solcher schöner Throwback-Bilder.

Bildergalerie: „Beverly Hills, 90210“: So sehen Brandon, Kelly & Co. heute aus