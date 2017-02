Shannen Doherty: Emotionaler Post am Tag der Liebe

Schauspielerin Shannen Doherty teilte mit ihren Fans am Valentinstag einen rührenden Post (© Shannen Doherty / Instagram)

Schauspielerin Shannen Doherty kämpfte in der Vergangenheit mit dem Brustkrebs. Am Valentinstag teilte sie einen rührenden Post mit ihren Fans, der sich von den romantischen Beiträgen anderer Stars deutlich unterscheidet.

Viele Stars posteten an Valentinstag verliebte Grüße und zeigten aller Welt, wie sehr sie gerade auf Wolke sieben schweben. Anders Schauspielerin Shannen Doherty (45). Die an Brustkrebs erkrankte, ehemalige „Charmed“-Darstellerin postete gestern ein Bild von sich und ihrem Hund auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Foto sind noch deutlich die Spuren ihrer Krebserkrankung zu erkennen, denn die US-Amerikanerin trägt noch kurze Haare. Mit den rührenden Worten „Ich feiere an diesem Valentinstag, dass ich durch Krebs, Unglück, Enttäuschung und alles dazwischen stark bin“, kommentierte die US-Amerikanerin das Pic. Ihrem Haustier gibt die Amerikanerin auch einen süßen Hashtag und nennt ihn „Die Liebe meines Lebens“ - wie niedlich. Das klingt doch alles in allem nach einem Bergauf für Shannen Doherty.

Wir wünschen der 45-Jährigen, die erst kürzlich ihre Chemotherapie abgeschlossen hat, dass sie den Krebs nun endgültig überstanden und besiegt hat.