Shailene Woodley: Filme, Freund und Größe - die Schauspielerin im Faktencheck

Shailene Woodley ist 25 Jahre alt (© Getty Images)

Shailene Woodley ist eine tolle Schauspielerin und hat mittlerweile eine große Fangemeinde um sich geschart. Die 25-Jährige ist dabei nicht nur schauspielerisch begabt, sondern auch richtig sympathisch und außerdem eine echte Schönheit. Wir verraten euch, wie groß Shailene ist, in welchen Filmen sie mitgespielt hat und ob sie derzeit vergeben ist.

Shailene Woodley (25) wurde im Jahr 1991 geboren und begann ihre schauspielerische Karriere bereits im Kindesalter. Als Achtjährige war sie im Film „Replacing Dad“ zu sehen und von da an ging es für die hübsche Shailene karrieretechnisch nur noch bergauf. Nach einigen Auftritten in verschiedenen Serien bekam sie besonderes Lob für ihre schauspielerische Leistung in „The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten“ im Jahr 2011.

Und auch der Film „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ kam bei den Zuschauern richtig gut an. Darin übernahm sie die Rolle der krebskranken 16-jährigen „Hazel Grace Lancaster“ und erhielt für ihre Darstellung sogar den MTV Movie Award im Jahr 2015. Seitdem war Shailene in zahlreichen anderen Filmen zu sehen – so beispielsweise in „Die Bestimmung - Insurgent“ und „Allegiant“ sowie im Drama „Snowden“.

Shailene ist eine richtige Schönheit und verzaubert mit ihrer tollen und natürlichen Ausstrahlung alle. Außerdem ist die 25-Jährige 1,73 Meter groß. Und Shailene ist auch sozial sehr engagiert und nahm erst im Jahr 2016 an einer Protestaktion teil, bei der sie sogar festgenommen wurde.

Hat Shailene einen Freund?

Über ihren Beziehungsstatus gibt die hübsche Shailene dagegen kaum Auskunft. Zwar scheint sie an die wahre Liebe zu glauben, doch ob auch sie einen geliebten Mann an ihrer Seite hat, ist unbekannt. An Gerüchten zu möglichen Affären mit ihren Schauspielkollegen mangelt es jedoch nicht. So wurde Shailene bereits eine Beziehung mit „Divergent“-Star Theo James (32) nachgesagt. Und auch zwischen Shailene Schauspieler Ansel Elgort (22), der sowohl in „Divergent“ als auch „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ gemeinsam mit ihr vor der Kamera stand, soll es gewaltig geknistert haben.