„Shades of Grey“-Star Dakota Johnson: So denkt sie über die Sexszenen

Nach „Shades of Grey“ möchte sich Dakota Johnson nun erstmal anderen Projekten widmen (© Getty Images)

In der Rolle der „Anastasia Steele“ in den „Shades of Grey“-Filmen wurde Dakota Johnson weltberühmt. In neuen Projekten möchte die Schauspielerin dem Publikum jedoch auch mal eine andere Seite von sich zeigen.

E.L. James (54) Romanreihe „Shades of Grey“ machte die Autorin nicht nur reich, sondern verhalf auch den Darstellern der Verfilmung der sexy Buchtrilogie zu großem Erfolg. Vor allem für Dakota Johnson (27) fungierten die Filme rund um den mysteriösen „Christian Grey“ als Karrieresprungbrett. Als zunächst schüchterne „Anastasia Steele“, die der erfolgreiche Businessman nach und nach mit seinem dunklen Geheimnis in seinen Bann zieht, begeisterte die sexy 27-Jährige bereits Millionen von Zuschauern.

Dakota Johnson: Weniger Haut auf der Leinwand

Nach der Reihe möchte die Tochter von Don Johnson (67) und Melanie Griffith (59) jedoch beruflich zu neuen Ufern aufbrechen. Im Interview mit der Zeitschrift „Glamour“ erklärte die Schauspielerin, dass Sexszenen für sie vermutlich bald der Vergangenheit angehören werden. „Ich weiß, dass ich bereit bin, mich weiterzuentwickeln“, so der „Shades of Grey“-Star im Interview. Sexy Projekte und heiße Szenen, in denen sie viel Haut zeigt, sind zwar nicht für immer ausgeschlossen, doch zunächst möchte sie dem Publikum eine andere Façon von sich präsentieren. Trotzdem schaut die Mimin stolz auf die beiden Filme zurück – und das zu Recht finden wir.

Sexszenen waren eine Herausforderung

Wer übrigens glaubt, dass die Sexszenen mit denen die Filmreihe so einige Schlagzeilen machte beim Dreh so heiß waren, wie sie letztendlich für den Zuschauer aussehen, liegt falsch. In einem früheren Interview im Frühstücksfernsehen der NBC verrieten Dakota Johnson und ihr Kollege Jamie Dornan (34) nämlich, dass die Szenen wohl kaum heiß oder romantisch waren, sondern eher eine technische Herausforderung. Viel Vertrauen trug letztendlich dazu bei, dass das Leinwandpaar bei den pikanten Szenen so gut harmonierte.

Man darf also gespannt sein, wie die neue Seite der Dakota Johnson wohl aussehen wird und ob es nicht doch irgendwann ein Revival der sexy Szenen geben wird - auch wenn diese vielleicht kniffliger zu drehen sind als gedacht.