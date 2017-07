Sexy! Sarah Lombardi im Wickelkleid mit XXL-Schlitz

Sarah Lombardi: So hübsch zeigt sich die Ex von Pietro (© Sarah Lombardi / Facebook)

Sarah Lombardi scheint den Sommer derzeit in vollen Zügen zu genießen und zeigte sich nun in einem super sommerlichen Outfit. In dem blumigen Wickelkleid mit dem gewagten Schlitz sieht die hübsche Sarah richtig heiß aus.

Sarah Lombardi (24) ist eine echte Schönheit. Das beweist die hübsche 24–Jährige immer wieder auf Facebook, Instagram und Co. Zuletzt zeigte Sarah ihren trainierten Körper in einer knappen Shorts. Und auch nun bewies sie wieder einmal, was für ein heißer Feger sie ist.

Sarah präsentierte sich auf Facebook in einem Wickelkleid mit sommerlichen Blumenprints. Zwar ist das Kleid oben relativ hoch geschlossen und zeigt keinen Ausschnitt, doch dafür sieht man umso mehr von Sarahs Beinen. Durch einen XXL-Schlitz, der sich weit über die Knie erstreckt, kommen die schönen und braun gebrannten Beine der 24–Jährigen optimal zur Geltung. Auch die Fans zeigen sich begeistert und meinen in den Kommentaren unter anderem: „Das Kleid steht dir sehr gut und ist vorteilhaft geschnitten.“