Sexsymbol der Siebziger: So sieht Raquel Welch heute aus

Raquel Welch macht auch heute noch eine tolle Figur (© Independent Photo Agency / imago)

In den siebziger Jahren war Raquel Welch DAS Sexsymbol schlechthin. Sowohl als Model als auch als Schauspielerin konnte sie große Erfolge feiern. Bis heute steht sie vor der Kamera - und ist immer noch eine wahre Augenweide!

Durch ihren Auftritt in einem knappen Fell-Bikini im Streifen „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ wurde Raquel Welch (75) 1966 weltweit bekannt. In den siebziger Jahren war sie dann eines der großen Sexsymbole der europäischen und amerikanischen Kinos. Die heute 75-Jährige hat eine große Karriere hingelegt und ist auch heute noch im Showbiz erfolgreich.

Raquel Welch: Ihr größten Rollen

Mit „Die Phantastische Reise“ (1966) konnte Raquel Welch erstmals große Erfolge feiern, doch ihr Bikini-Auftritt in „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ war ganz klar ihr Durchbruch. Das Poster von ihr in diesem Bikini wurde ein absoluter Bestseller und machte sie über Nacht zum Sexsymbol und Pin-Up-Star. Insgesamt spielte Raquel von 1964 bis 2013 in knapp vierzig Filmen mit und war in unzähligen Fernsehserien zu sehen, darunter auch „CSI: Miami“ im Jahr 2012. Momentan arbeitet sie an der neuen CBS-Serie „Date my Dad“, wie sie auf ihrem Facebook-Account verriet.

Deshalb war sie ein Sexsymbol

Raquel Welch veränderte das amerikanische Ideal-Bild einer Frau gänzlich. Während die früheren Sexsymbole wie Marilyn Monroe (†36) oder Jayne Mansfield (†34) blonde Schönheiten waren, beeindruckte Raquel mit ihren dunklen Locken, der verruchten Ausstrahlung und ihrem exotischen Aussehen, das sie ihrem bolivianischen Vater zu verdanken hat. Im Jahr 2011 wurde sie von „Men's Health“ sogar auf Platz zwei der heißesten Frauen aller Zeiten gewählt.

Das macht Raquel Welch heute

Noch heute ist Raquel eine wahre Beauty-Queen. Auf ihrem Facebook-Account postet sie neben Bildern aus vergangen Tagen auch neue Hochglanz-Fotos, berichtet von aktuellen Drehs oder Talkshow-Auftritten. Nach vier gescheiterten Ehen erklärte die Powerfrau gegenüber „DailyMail“: „Ich mag, was ich tue und ich mag es auch, für mich zu sein. Ich bin glücklich. Ich brauche keinen Mann.“