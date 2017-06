„Sexiest Woman Alive“, Freund, Instagram: Das müsst ihr über Emilia Clarke wissen

Emilia Clarke ist die attraktivste Seriendarstellerin (© Getty Images)

Emilia Clarke ist seit ihrem Durchbruch mit „Game of Thrones“ eine bekannte und erfolgreiche Schauspielerin. Als solche wurde sie schon mit einigen Preisen ausgezeichnet, doch auch für ihr Aussehen bekam Emilia schon eine Auszeichnung. Sie ist „Sexiest Woman Alive“ 2015. Doch gibt es auch einen Mann in dem Leben der hübschen Schauspielerin?

Emilia Clarke (30) feierte nur zwei Jahre nach ihrem Schauspieldebüt ihren großen Durchbruch. Seitdem ist sie als „Daenerys Targaryen“ in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ zu sehen, welche sie zur einer der bestbezahltesten Seriendarstellerinnen macht. Dabei wäre die Rolle der Drachenmutter fast an jemand anderes gegangen und wie die Serie zeigt, können sich die Darsteller auch nicht sicher sein, wie lange sie ein Teil von GoT bleiben werden.

Doch auch abseits von „Game of Thrones“ sieht es für Emilia nicht allzu schlecht aus. So konnte sie schon in zahlreichen anderen Filmen, wie „Ein ganzes halbes Jahr“ und „Terminator: Genisys“, mitspielen und das große Publikum begeistern. Begeistert hat Emilia Clarke auch das „Esquire“-Magazin und wurde von diesem 2015 zur „Sexiest Woman Alive“ gekürt und damit zur Nachfolgerin von Penélope Cruz (43).

Doch während es beruflich super läuft, sieht es in ihrem Liebesleben anders aus. Auf ihrem Instagram-Account teilt Emilia Clarke neben Set-Aufnahmen auch immer wieder private Schnappschüsse. Doch anstelle eines Mannes ist ihr Hund ihr ständiger Begleiter. Zwar kann die Schauspielerin schon einige berühmte Männer als ihre Ex-Freunde aufweisen, doch momentan weiß man nicht viel über das Liebesleben von Emilia Clarke.