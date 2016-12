„Sex and the City 3“ offiziell bestätigt

„Carrie“, „Charlotte“, „Miranda“ und „Samantha“ von „Sex and the City“ (© Unimedia Images / imago)

Das dürfte Fans von „Sex and the City“ sicherlich wahnsinnig freuen! Lange wurde über einen dritten Film mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Co. spekuliert, doch nun wurde eine Fortsetzung offiziell bestätigt!

Sarah Jessica Parker (51) alias „Carrie“, Kristin Davis (51) alias „Charlotte“ und Cynthia Nixon (50) alias „Miranda“ werden bald wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein! Wie „Radar Online“ berichtet, haben die Schauspielerinnen einem dritten Kinofilm von „Sex and the City“ zugestimmt. Parker war zunächst abgeneigt, da sie mit dem Drehbuch nicht zufrieden war, doch nach einigen Änderungen hat auch die „Carrie“-Darstellerin zugesagt. Wie weiter berichtet wird, sollen die Dreharbeiten im Sommer nächsten Jahres beginnen. Einen offiziellen Kinostart gibt es bislang noch nicht. Der letzte Film erschien im Mai 2010 in den Kinos. Fans der Serie und Kinofilmreihe können eine Fortsetzung wohl kaum noch erwarten. Ob Kim Cattrall (60) als „Samantha“ im dritten Film zu sehen sein wird, wurde bislang noch nicht bestätigt. Fans wären jedoch sicherlich sehr traurig, wenn einer der vier unverwechselbaren Charaktere fehlen würde.