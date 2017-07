Seltenes Interview: Charlize Theron spricht über die schlimmste Zeit ihres Lebens

Charlize Theron spricht über dunkles Kapitel ihres Lebens (© Getty Images)

Charlize Theron lebt ein Leben, von dem viele nur träumen können. Sie ist schön, erfolgreich und glücklich – doch dies war nicht immer so. Ihre Kindheit überschattet ein schlimmer Vorfall, der die Schauspielerin sehr geprägt hat. Nun, 25 Jahre danach, spricht sie erstmals über die schlimme Tragödie ihres Lebens.

Charlize Theron (41) ist gerade in der Welt unterwegs um ihren neuen Film „Atomic Blonde“ zu vermarkten. Darin spielt sie eine taffe Spionin. Taff musste die Schauspielerin auch in ihrem eigenen Leben sein. Ihre Jugend überschattet eine schlimme Tragödie. Im Alter von 15 Jahren musste Charlize dabei zusehen, wie ihre Mutter ihren Vater erschoss. Es war eine Tat aus Notwehr. Der Vater von Charlize Theron war alkoholabhängig, bedrohte und misshandelte beide Frauen.

Charlize Theron öffnete sich gegenüber Howard Stern

25 Jahre nach dem schrecklichen Vorfall, der filmreif sein könnte, spricht Charlize Theron darüber. Gegenüber dem Talkradio-Moderator Howard Stern (63) offenbart die Schauspielerin, dass sie nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen sollte. „Ich habe so getan, als wäre es nicht passiert. Ich habe es niemanden erzählt – ich wollte es nicht erzählen“. Auch die Ungewissheit über die Reaktionen ihres Umfeldes beschäftigte die Schauspielerin. Deshalb erzählte sie, ihr Vater sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Erst als sich Charlize Theron dazu entschloss eine Therapie zu machen, konnte sie sich mit dem Vorfall auseinandersetzen. Dabei eröffnete sich für den Hollywoodstar, dass nicht der Tod des Vaters so belastend war, sondern das Leben mit diesem. „Ich wachte jeden Morgen in meiner Kindheit auf und wusste nicht, wie mein Tag werden würde. Alles hing von jemand anderem ab und ob dieser jemand etwas trinken würde oder nicht“, so die zweifache Mutter.