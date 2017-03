Seltenes Interview: Angelina Jolie spricht über ihre verstorbene Mama (†56)

Im Interview mit „Hello!“ über ihre Mutter Marcheline Bertrand gab sich Angelina Jolie offen (© ZUMA Press / imago)

Schauspielerin Angelina Jolie äußert sich selten öffentlich über ihre Mutter. Im Interview mit dem Magazin „Hello!“ sprach die Oscar-Preisträgerin aber nun offen über ihre verstorbene Mutter Marcheline Bertrand.

Hollywood-Star Angelina Jolie (41) machte in der jüngsten Vergangenheit hauptsächlich Schlagzeilen durch ihre Scheidung von Brad Pitt (53). Nun aber gab die 41-Jährige der „Hello!“ ein Interview über ihre Zusammenarbeit mit der französischen Luxusmarke Guerlain und sprach in diesem Zusammenhang auch über ihre Mutter Marcheline Bertrand (†56).

Angelina Jolie über ihre Mutter: „Sie war eine natürliche Frau“

So erklärte die „Salt“-Darstellerin, dass ihre Mutter „sich nie selbst verwöhnt, nie Make-up und immer nur schlichten Schmuck getragen hat.“ Doch die US-Amerikanerin mit französisch-kanadischen Wurzeln hat trotzdem immer ein paar bestimmte Dinge - wie Parfüm - benutzt, wenn sie sich wie eine Lady fühlen wollte, so die Ex von Billy Bob Thornton (61) über ihre verstorbene Mutter. Darüber hinaus war Marcheline Bertrand eine sehr „natürliche“ Frau.

Vor diesem Hintergrund ist Angelina Jolie, die ebenfalls gerne auf schlichte Looks setzt, ihrer Mama, die 2007 nach langer Krebserkrankung verstarb, noch ähnlicher als wir bisher wussten.