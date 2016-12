Seltenes Familienbild: Joel Madden mit seiner Frau Nicole Richie, Cameron Diaz, Benji Madden und Lionel Richie

Die Madden-Zwillinge mit ihren Frauen und Sänger Lionel Richie (© joelmadden / Instagram)

So viele prominente Gesichter auf einem Bild! Joel Madden (37) versorgt die Fans jetzt mit einem seltenen Schnappschuss auf Instagram. Darauf ist der Musiker zusammen mit seiner Frau Nicole Richie (35), seinem Zwillingsbruder Benji Madden (37), dessen Frau Cameron Diaz (44) und Lionel Richie (67) zu sehen. Dem Bild gab er die Überschrift „Bring deine Familie mit zur Arbeit“. Denn die beiden Frauen und Nicoles Vater besuchten Benji und Joel in ihrer Firma namens MDDN. Diesen besonderen Moment hielten sie dann mit einem süßen Familienbild fest. Nicole, die seit 2010 mit Joel verheiratet ist und zwei Kinder mit ihm hat, trug dabei einen blauen Mantel. Cameron, die Benji 2015 das Jawort gab, entschied sich für ein All-black Outfit mit rotem Lippenstift als Highlight. Die beiden Brüder trugen lässig eine Cap und Lionel grinste breit in die Kamera. Das ist mal eine Familie!