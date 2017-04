Seltener Anblick: Herzogin Kate in Turnschuhen

Sportlich unterwegs: Herzogin Kate in Turnschuhen statt Pumps (© Images / imago)

Herzogin Catherine machte gestern beim Besuch des London Marathon eine sportliche Figur - und das in Turnschuhen. Hier findet ihr alle Details zu Kates sportlichem Style.

Auftritte in eleganten Abendkleidern oder modischen Kostümen - das sind wir von Herzogin Kate (35) normalerweise gewohnt. Hierbei sind alle Accessoires bis aufs kleinste Detail aufeinander abgestimmt. Beim gestrigen London Marathon erschien die Mutter von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) allerdings in einem ganz anderen Look: Ihr Outfit bestand aus einer schlichten, schwarzen Hose und einem gestreiften Shirt über dem sie eine schwarze Jacke trug. Dazu kombinierte die 35-Jährige ganz leger weiße Turnschuhe. Ein Stil, den die Herzogin von Cambridge eher selten für öffentliche Auftritte wählt. Für den Anlass war der Look der Britin aber wohl bestens geeignet: Auf Pumps hätte man die Läufer des Marathons einfach nicht so gut anfeuern können.

Mit von der Partie waren gestern auch Prinz William (34) und Prinz Harry (32), die mit ihrer Stiftung „Heads Together“ zusammen mit Herzogin Kate als Schirmherren des Marathons fungierten.