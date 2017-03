Selena Gomez: Wow-Auftritt auf dem roten Teppich

Selena Gomez beeindruckte auf dem roten Teppich (© Getty Images)

Egal, wo die hübsche Selena Gomez auftritt – mit ihrer tollen Figur, ihrem hübschen Gesicht und ihrer unglaublichen Ausstrahlung zieht die Sängerin immer alle Blicke auf sich. Auf der Premieren-Feier einer neuen Netflix-Serie aber war es vor allem der super spannende Style und das ausgefallene Outfit der 24–Jährigen, das allen den Atmen nahm.

Am 30. März 2017 erschien Selena Gomez (24) zur Premiere der neuen Netflix-Serie „13 Reasons Why“ auf dem roten Teppich in Los Angeles. Die hübsche Sängerin wählte für diesen Abend ein ganz besonderes Outfit. Die 24-Jährige trat in einem edlen Minikleid auf und hielt ihr ganzes Erscheinungsbild in einem erdigen Orange-Ton.

Das trägerlose, glänzende Kleid zeigte nicht nur Selenas hübsche Beine, sondern ließ auch die zarte Schulter der 24-Jährigen frei. Das Kleid wirkte super elegant und gleichzeitig verspielt. Passend zum Farbton des Kleides wählte die Freundin von The Weeknd (26) ein orangestichiges Augen-Make-up und große, orangefarbene Ohrringe. Nur zwei Accessoires stachen aus dem Traum aus Orange heraus und sorgten für den besonderen Style-Kick. Selena trug nämlich weiße, feine High Heels und einen knallig blauen Nagellack. So ein gut durchdachtes, stylisches Outfit wird ihr wohl so schnell keiner nachmachen.