Selena Gomez und The Weeknd: Süßes Red-Carpet-Debüt

Selena Gomez und The Weekend verliebt auf dem Red Carpet der Met Gala (© Getty Images)

Endlich zeigen sie sich gemeinsam auf dem roten Teppich. Selena Gomez und The Weeknd hatten auf der Met Gala ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar und zeigten dabei, wie glücklich sie miteinander sind.

Selena Gomez (24) und The Weeknd (27) daten sich schon seit mehreren Wochen. Auch auf dem Coachella Festival hat man die beiden gemeinsam gesehen. Doch obwohl beide schon gemeinsame Fotos auf ihren Instagram-Profilen teilten, ein offizieller Auftritt blieb aus – bis jetzt. Denn nun hatten die beiden bei der Met Gala in New York ihr Red-Carpet-Debüt als Paar.

Dabei strahlten sowohl Selena Gomez als auch The Weeknd glücklich in die Kamera und konnten kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder blickten sie sich verliebt an und bestätigten ihr Glück mit zahlreichen Küssen. Selena trug dabei ein wunderschönes cremefarbenes Kleid der Marke Coach, das nicht nur einen hohen Beinschlitz, sondern auch süße Verzierungen am Dekolleté hatte. Ihr Freund kam in einem klassischen schwarzen Smoking und gemeinsam gaben die beiden ein tolles Paar ab.