Seht die neuen Wachsfiguren von Melania und Donald Trump

Melania und Donald Trump als Wachsfiguren (© Cordon Press / imago)

Seit einem halben Jahr ist Donald Trump nun schon in seinem Amt als US-Präsident tätig. Grund genug, ihn und seine Frau Melania Trump auch als Wachsfiguren in Madrid auszustellen.

Schon kurz vor seiner Amtseinführung wurde Donald Trump (71) im Wachsfigurenmuseum Museo de Cera in Madrid ausgestellt. Die originalgetreue Wachsfigur des US-Präsidenten hat dabei jegliche Merkmale des Präsidenten. Gekleidet in einem blauen Anzug mit roter Krawatte findet man auch die hellblonden Haare und den erhobenen Daumen des Präsidenten an seiner Wachsfigur vor.

Seit neuestem ist Donald Trump nicht mehr alleine vor der amerikanischen Flagge im Museum zu finden. Neben ihm steht nun die Wachsfigur seiner Frau Melania (47). Die First Lady, welche zuletzt in Paris mit ihren Looks überzeugte, ist dabei in einem schlichten weißen Kleid gekleidet und lächelt die Besucher des Museums freundlich an.