Sebastian Pannek und Clea-Lacy: Erster Red Carpet Auftritt als Paar

Sebastian Pannek und Freundin Clea-Lacy bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt als Paar (© Getty Images)

Sie sind das Traumpaar der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“: Clea-Lacy konnte den smarten Rosenkavalier Sebastian Pannek davon überzeugen, ihr die letzte Rose zu geben - und seitdem scheinen die beiden unzertrennlich zu sein. Jetzt zeigte sich das frisch verliebte Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.

Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy (25) haben sich durch die RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ kennengelernt. Nachdem der Junggeselle ihr im großen Finale die letzte Rose übergab, sind die beiden super glücklich zusammen. Jetzt zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich - und wirkte verliebt bis über beide Ohren.

Sie im sexy dekolletierten Neckholder-Kleid, er klassisch im blauen Anzug und Fliege - so erschienen Clea-Lacy und ihr Sebastian gestern auf dem roten Teppich des Live Entertainment Award (LEA) in Frankfurt. Arm in Arm posierten sie das erste Mal als Paar für die Kameras und zeigten damit allen, wie glücklich sie zusammen sind.

Auch wenn die Ausstrahlung des großen „Der Bachelor“-Finales erst knapp zwei Wochen zurückliegt, ist die Aufzeichnung der Show doch schon eine Weile her, was bedeutet, dass die beiden bereits seit einigen Monaten ein Paar sind und sogar schon zusammen wohnen. Es sieht also ganz danach aus, als hätte „Der Bachelor“ ein richtiges Traumpaar hervorgebracht!