Sebastian Pannek: Das hält der „Bachelor“ vom Küssen im TV

Sebastian verteilt ab dem 1. Februar seine Rosen (© Stefan Gregorowius / RTL)

Heute Abend startet die siebte Staffel „Der Bachelor“ bei RTL. Sebastian Pannek hat ab heute die Qual der Wahl und muss sich unter 22 Frauen die richtige aussuchen. Jetzt hat er verraten, ob er in der Sendung auch Knutschen wird.

Kurz vor der ersten Folge verrät „Der Bachelor“ in einem RTL-Interview mit Paul Janke (35), was ihm bei einer Frau besonders wichtig ist: Dabei spielt der Charakter seiner Zukünftigen die wichtigste Rolle, die Optik hingegen nur eine Nebenrolle. Zum Thema Küssen hat Sebastian Pannek (30) eine eindeutige Meinung: „Die Zeit ist ja begrenzt, auch bei den Dreamdates, du willst ja keine falschen Entscheidungen treffen. Und da musst du dann schon mal ans Äußerste gehen, um heraus zu finden, ob da was passieren kann oder nicht. Und dann musst du auch schon mal eine Frau küssen." Deshalb gehört für ihn das Küssen dazu. Wir können uns also auf eine Staffel mit viel Knutschereien freuen.