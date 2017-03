Scott Eastwood: Größe, wichtige Filme, Ex-Freundin

Scott Eastwood (© Getty Images)

Scott Eastwood ist der Sohn von Schauspiellegende Clint Eastwood und mittlerweile selbst als Schauspieler super erfolgreich. Doch der 30–Jährige ist nicht nur schauspielerisch begabt – er ist auch ein echter Hottie, der Frauenherzen zum Schmelzen bringen kann. Wir verraten euch die wichtigsten Fakten zu seiner Größe, seinen Filmprojekten und seiner Ex-Freundin.

Schauspieler Scott Eastwood (30) rührt alias „Luke“ im Film „Kein Ort ohne dich“ zu Tränen und zieht mit seinem heißen Körper und seinem attraktiven Gesicht die Blicke aller Frauen auf sich. Der 30-Jährige ist 1,80 Meter groß und eines von den sieben Kindern von Schauspieler Clint Eastwood (86).

Scott startete seine schauspielerische Karriere vor circa zehn Jahren. Im Jahr 2006 feierte er im Film „Flags of Our Fathers“ sein Schauspieldebüt. Bei diesem Streifen übernahm Papa Clint die Regie und für Scott bedeutete der Film den Beginn einer tollen Karriere. Seitdem war er in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen wie beispielsweise „An American Crime“, „Farben der Liebe“ oder „Back in the Game“.

Im Jahr 2015 begeisterte er die Massen in „Kein Ort ohne dich“. Danach trat er außerdem auch noch in den Filmen „Suicide Squad“, „Snowden“ und „Live by Night“ auf. Doch die Karriere von Scott hat gerade erst begonnen. Bis vor einigen Jahren spielte er hauptsächlich Nebenrollen während er mittlerweile schon einige größere Rollen ergattern konnte.

Scott Eastwoods Freundin starb bei einem Unfall

In der Liebe hat der heiße Scott allerdings nicht so viel Glück wie im Beruf. 2014 starb seine damalige Freundin Jewel Alexandra Brangman bei einem schlimmen Autounfall. Das Tragische an dem Unfall war, dass das Auto selbst mit einem Blechschaden davonkam und Jewel nur durch die Explosion des Airbags zu Tode kam. Als der Airbag explodierte, schoss er ein Projektil in den Körper von Scotts großer Liebe und traf ihre Wirbelsäule.