„Schlagercountdown“: Helene Fischer feiert ihr großes Comeback

Helene Fischer (© Action Images / imago)

Helene Fischer zog sich in letzter Zeit sehr zurück und spannte ihre Fans damit richtig auf die Folter. Doch nun soll das lange Warten ein Ende haben und Helene Fischer stellt beim „Schlagercountdown“ im Ersten ihre neuen Hits vor. Neben neuer Musik wartet jedoch auch weitere Überraschungen auf alle Helene-Fischer-Fans.

Lange war es still um Helene Fischer (32), doch schon bald feiert die Schlagersängerin ihr großes Comeback! Beim „Schlagercountdown - Das große Premierenfest“ am 25. März 2017 wird die Freundin von Florian Silbereisen (35), welcher das Event moderieren wird, endlich neue Lieder ihres neuen Albums vorstellen.

Neben den neuen Hits von Helene Fischer wird es jedoch noch einige andere Neuigkeiten von der Sängerin geben. So sollen ihre Fans nicht nur einen kleinen Vorgeschmack auf ihre anstehende Tournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz bekommen, sondern auch neue Informationen zu ihrem Album. Man kann also gespannt sein, mit was Helene Fischer ihre Fans überraschen wird.

Weiteres Comeback beim Schlager-Countdown

Doch die bodenständige Schlagersängerin ist nicht die einzige, die den „Schlagercountdown“ zum Highlight des Schlager-Frühlings macht. Neben zahlreichen Gästen, wie Michelle (45), Jürgen Drews (71) und weiteren Top-Schlagerstars wird die Kelly Family zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder gemeinsam auftreten und ihr Album „We got Love“ vorstellen. Der Abend verspricht demnach schon jetzt viele Überraschungen und tolle Musik. Los geht es am kommenden Samstag um 20.15 Uhr im Ersten.