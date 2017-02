Schlager-Newcomerin Sarah Schiffer: „Alle Songs sind zu 100% Sarah“

Sarah Schiffers größte Idole sind ihre Eltern (© Hellen Pass / other)

Ein neuer Star am Schlagerhimmel? Seit Januar 2017 ist das Debütalbum der Schlager-Newcomerin „Freier Fall“ in allen Läden erhältlich. Im Interview mit „Promipool“ spricht die hübsche Musikerin über ihr Album, Lampenfieber und eine Hochzeit in Weiß.

Schlagerfans aufgepasst! Newcomerin Sarah Schiffer (28) bringt mit ihrem Debütalbum „Freier Fall“ frischen Wind ins deutsche Musikbusiness. Genug Erfahrung, um als Sängerin erfolgreich zu sein, bringt die 28-Jährige auf jeden Fall schon mal mit: Bereits mit 15 Jahren stand die ausgebildete Musical-Sängerin schon auf der Bühne und auch in der ProSieben-Show „Keep Your Light Shining“ konnte die Musikerin bereits ihr Talent unter Beweis stellen. Seitdem folgten Auftritte bei Boxkämpfen und bei Fußballspielen der deutschen Traditionsmannschaft um Lothar Matthäus, wo sie die deutsche Nationalhymne singen durfte. Im Interview mit „Promipool“ verrät die Brünette, was ihr am besten an ihrem Job gefällt, was ihr Album so besonders macht und wie sie zum Thema Hochzeit steht.

Sarah Schiffer: „Alle Songs sind 100% Sarah“

Wer schon so lange mit Musik zu tun hat wie Sarah Schiffer, möchte, dass gerade das allererste Album etwas ganz Besonderes wird. Für die 28-Jährige stand vor allem der persönliche Bezug zu ihren Songs an erster Stelle: „Jeder Songs ist ein Teil von mir: ‚Startbereit‘ bedeutet für mich, dass ich endlich nach zwei Jahren harter Arbeit ‚startbereit‘ bin, meine Musik einem großen Publikum zu zeigen. ‚In all meinen Träumen‘ spiegelt meine Seele wieder“, so die Sängerin im Interview mit „Promipool“. Vor großem Publikum zu spielen, ist trotz langjähriger Erfahrung aber immer noch etwas Besonderes für sie und führt nicht selten zu Lampenfieber. Das macht sie zwar nur konzentrierter, aber manchmal nervt es die Newcomerin schon, vor einem Auftritt nichts essen zu können, verrät die Künstlerin zwinkernd.

Sie träumt von einer Hochzeit in Weiß

Auch wenn ihr aufgrund der Vielseitigkeit ihres Jobs nie langweilig wird, wünscht sich Sarah Schiffer langfristig natürlich neben der Karriere ein erfülltes Privatleben mit ihrem Partner: „Wie jedes andere Mädchen träume auch ich von einer Hochzeit in Weiß“, schwärmt die Sängerin. Eine kleine Trauung im engsten Kreis auf der Ferieninsel Mallorca, bei der „lecker gegessen“ und „laut gefeiert“ wird, wäre der Traum schlechthin für die 28-Jährige. Bis dahin dauert es aber vermutlich noch etwas, denn die Beziehung der Sängerin ist noch ganz frisch. Wenn es soweit ist, dürften aber auch die Eltern der Sängerin mit dabei sein, denn die waren stets ihr größtes Idol.

Die Künstlerin, die sich selbst nicht als reine Schlagersängerin bezeichnen würde, da ihr Album eine „Mischung aus den verschiedensten Genres“ ist, freut sich zunächst einmal auf ihren Auftritt bei „Meine Schlagerwelt - Die Party mit Ross Antony“ am 24. Februar. Dort wird sie dann ihren Song „Startbereit“ zum ersten Mal im Fernsehen vorstellen.