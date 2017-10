„Schlag den Raab“: In diesen Ländern wurde das Format schon übernommen

"Schlag den Raab" feiert auch international Erfolge (© Fossiephoto / imago)

„Schlag den Raab“ war in Deutschland ein großer Erfolg. Nun holt man die Sendung mit Steffen Henssler als Gegner wieder zurück. Doch auch in anderen Ländern gibt es das erfolgreiche Raab-Format.

Nachdem es lange nur spekuliert wurde, steht es nun fest: Steffen Henssler (45) übernimmt die Sendung „Schlag den Raab“ und wird in Zukunft gegen starke Kandidaten antreten. Doch nicht nur in Deutschland ist das Format, das Stefan Raab (50) erfunden und 2006 ins Leben gerufen hat, ein Erfolg. Schon zahlreiche internationale Sender haben sich die Show zum Vorbild genommen und so wurde „Schlag den Raab“ unter dem Namen „Beat your Host“ in mehrere Länder verkauft.

Dort wird die Sendung mit eigenen Moderatoren umgesetzt. Mittlerweile konnte die Sendung schon in 18 Länder verkauft werden. Unter diesen befinden sich nicht nur Großbritannien, sondern auch die skandinavischen Länder, Frankreich, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Georgien. Und auch über die weiten Meere hat es „Schlag den Raab“ geschafft. In Australien spielen dabei ganze Familien gegen einen Prominenten.