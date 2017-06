„Schlag den Henssler“: Starttermin endlich bekannt

Steffen Henssler übernimmt „Schlag den Raab“ (© Stephan Wallocha / imago)

Mit Ex-TV-Koch Steffen Henssler ist endlich ein Ersatz für Stefan Raab bei „Schlag den Raab“ gefunden. Ob Henssler auch ein würdiger Nachfolger ist, muss er natürlich erst noch beweisen. Wann er das erste Mal dazu Gelegenheit hat, erfahrt ihr hier.

Es war eine der TV-Überraschungen 2017: TV-Koch Steffen Henssler (44) wird die ProSieben-Spiel-Show „Schlag den Raab“, die jetzt natürlich „Schlag den Henssler“ heißt, übernehmen. Große Fußstapfen, in die Henssler tritt. Ob er Stefan Raabs (50) „Erbe“ auch gewachsen ist, kann Henssler dabei erstmals am 2. September zeigen.

Steffen Henssler ist Feuer und Flamme

„Ich hatte und habe einfach Lust auf eine neue Herausforderung. Und dass mich ein Wettkampf immer reizt, ist ja auch kein Geheimnis. Der Wettbewerb ist nun mal in keinem Fernsehformat so ausgeprägt und vielfältig wie in dieser Show“, erklärt der Küchenmeister gegenüber ProSieben seine Qualifikation für das Format.

Eine gute Nachricht gibt es für Steffen Henssler schon: Laut ProSieben waren innerhalb von 24 Stunden alle Tickets für „Schlag den Henssler“ verkauft. Das Interesse ist also groß, was auch auf gute Einschaltquoten hoffen lässt.