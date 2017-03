„Saturday Night Fever“-Star Karen Lynn Gorney: So geht es ihr heute

Die „Saturday Night Fever“-Stars John Travolta und Karen Lynn Gorney im Jahr 2010 (© ZUMA Press / imago)

„Saturday Night Fever“-Liebling Karen Lynn Gorney alias „Stephanie“ begeisterte mit ihrem Tanztalent und ihrer erst zurückhaltenden, aber dann doch herzlichen Art. Auch nach diesem riesigen Erfolg arbeitete Karen weiter als Schauspielerin. Heute ist sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin und Künstlerin.

Karen Lynn Gorney (72) und John Travolta (63) wurden durch ihre Rollen als „Stephanie Mangano“ und „Tony Manero“ in „Saturday Night Fever“ zu DEN Stars der Siebziger. Damals tanzten sie sich in die Herzen der Zuschauer und machten den Musical-Drama-Film zu einem absoluten Kassenschlager. Seit der Premiere sind genau 40 Jahre vergangen. Während John Travolta in vielen Köpfen immer noch präsent ist, wissen viele nicht, dass auch Karen Lynn Gorney eine tolle Karriere hingelegt hat.

Karen Lynn Gorney nahm sich eine Auszeit

Nach dem riesigen Erfolg durch „Saturday Night Fever“ nahm sich Karen eine lange Auszeit von Film- und Fernsehen. Währenddessen leitete sie eine Kunstgalerie in Manhattan. Noch heute verkauft sie auf ihrer Homepage eigens gemalte Bilder. Die Malerei ist neben der Schauspielerei eine große Leidenschaft von Karen.

Ihre Rückkehr auf die Leinwand

Anfang der neunziger Jahre kehrte Karen zurück nach Hollywood. Zunächst erschien sie in mehreren kleinen Rollen wie in „The Hard Way“ oder „Ripe“. Karen hatte auch einige Gastauftritte in verschiedenen Serien, darunter „Law & Order“, „The Sopranos“ und „Six Degrees“. Außerdem spielte sie unter anderem die „Duchess of Windsor“ am Greenwich Street Theater in New York. Wie sie auf ihrer Facebook-Seite verriet, ist ihr neuestes Projekt die Off-Broadway-Produktion des Films „Warrior“.

Karen Lynn Gorney: Sie ist auch Musikerin

Insgesamt scheint Karen in jeglicher künstlerischer Richtung zuhause zu sein. Neben Kunst und Schauspiel interessiert sie sich nämlich auch für die Musik. Insgesamt hat sie drei Alben veröffentlicht und sang in verschiedensten Jazz Clubs und Cafés.

Auch Privat hat Karen ihr Glück gefunden. Seit 1995 ist sie glücklich mit ihrem Ehemann Mark Toback verheiratet.