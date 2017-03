Sasha und Xavier Naidoo moderieren den ECHO 2017

Sasha und Xavier Naidoo werden die ECHO-Moderatoren (© Arya Shirazi / VOX)

Am 6. April 2017 findet in Berlin die alljährliche ECHO-Verleihung statt. Doch in diesem Jahr erwarten die Zuschauer einige Änderungen. Bisher führte Moderatorin Barbara Schöneberger die Stars und das Publikum durch den Abend - in diesem Jahr werden Sasha und Xavier Naidoo die Veranstaltung moderieren.

Bei der diesjährigen ECHO-Verleihung wird so manches anders sein. Die Verleihung des wichtigen Musikpreises wird 2017 nicht mehr in der ARD, sondern auf VOX ausgestrahlt. Und im Zuge dessen wird auch die Moderation ausgetauscht. Moderatorin Barbara Schöneberger (43) muss den Sängern Sasha (45) und Xavier Naidoo (45) weichen. VOX-Chefredakteur Kai Sturm ist davon begeistert, dass in diesem Jahr zwei Stars auf der Bühne moderieren werden, die selbst Musiker sind. Gegenüber „Quotenmeter“ sagt er: „Beim ‚ECHO 2017’ werden sie ihre erfolgreichsten Kollegen und Mitstreiter auszeichnen und durch die Augenhöhe zu den Preisträgern die Veranstaltung nachhaltig prägen.“

Und auch Sasha und Xavier selbst freuen sich bereits auf die Verleihung des Musikpreises und fühlen sich von ihrer Aufgabe geehrt. Außerdem kennen sich die beiden schon länger und haben auch das gemeinsame Arbeiten bereits erprobt. Sasha und Xavier standen nämlich schon bei der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ gemeinsam auf der Bühne. Damals verstanden sich die beiden super und blicken deswegen auch dem ECHO freudig entgegen. Xavier meint: „Ich empfinde es als große Ehre, meine Musikerkollegen an diesem Abend auszeichnen und hochleben lassen zu dürfen.“

