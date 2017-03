Sasha: Rührender Post in Gedenken an Roger Cicero (†45)

Pop-Sänger Sasha (© Future Image / Getty Images)

„The Voice Kids“-Juror Sasha ist ein super erfolgreicher Sänger. Ein richtig guter Freund von ihm war lange der Swing-Sänger Roger Cicero. Doch dieser verstarb vor einem Jahr. Damals war Sashas Trauer unendlich groß und auch heute noch denkt er oft an seinen tollen Freund.

Der Tod von Roger Cicero (†45) am 24. März 2016 schockierte Fans und Freunde. Der begabte Sänger war damals gerade einmal 45 Jahre alt und stand in der Blüte seines Lebens. Doch dann traf ihn am 18. März ein Hirnschlag und nur wenige Tage später starb er im Kreis seiner Familie.

Mittlerweile ist der tragische Tod des tollen Sängers mit der Gänsehaut-Stimme schon ein ganzes Jahr her. Doch Fans, Familie und Freunde sind immer noch oft in Gedanken bei Roger. So auch sein Freund Sasha (45). Der Popsänger und „The Voice Kids“-Juror gedachte Roger nun an dessen Todestag in einem berührenden Post auf Facebook. Neben einem schönen Bild von Roger schreibt der 45-Jährige: „Mein lieber Freund - jetzt ist es schon ein Jahr her! Für immer wirst du in meinem Herzen sein!“