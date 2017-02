Sasha: Das ist sein voller Name

Sasha sitzt in der „The Vioce Kids“-Jury (© Future Image / imago)

Sasha sitzt auch dieses Jahr wieder in der Jury von „The Voice Kids“ und gibt dort seine langjährige Erfahrung als Sänger an die jungen Talente weiter. Dabei machte er selbst nicht nur unter dem Namen Sasha eine große Karriere, sondern auch als Dick Brave and the Backbeats. Doch wie lautet eigentlich Sashas voller Name?

Sasha (45) feierte 1998 mit „If You Believe“ seinen großen Durchbruch als Sänger. Doch schon in seiner Schulzeit war er mit seiner Band Bad to the Bone musikalisch tätig und gründete nach deren Auflösung die Formation Junkfood. Der große Erfolg kam dann als Solokünstler und Sasha entschied sich damals nicht für irgendeinen Künstlernamen, sondern für seinen Vornamen - zumindest fast. Das „c“ ließ er wegfallen. Privat kennt man den Sänger nämlich als Sascha Schmitz. Seit seiner Hochzeit mit seiner wunderschönen Frau Julia Röntgen im Jahr 2011 trägt er nun den Doppelnamen Röntgen-Schmitz.

Als Sasha feierte er einen Hit nach dem anderen und bekam zum zehnjährigen Bühnenjubiläum seine eigene Fernseh-Show. Doch das reichte dem Sänger nicht. 2002 erfand Sascha die Kunstfigur Dick Brave und ging als diese mit seiner Band unter dem Namen Dick Brave and the Backbeats auf Tour. Auch mit der Rockabilly-Band feierte er einen Erfolg nach dem anderen. Doch als Sänger und „The Voice Kids“-Juror bleibt er allen als Sasha bekannt und kämpft gerade in der aktuellen Staffel um die begabtesten jungen Sänger und Sängerinnen.