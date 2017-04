Sasha Alexander: Glücklich mit Ehemann Edoardo Ponti

Sasha Alexander und ihr Mann Edoardo Ponti sind seit fast zehn Jahren miteinander verheiratet (© Getty Images)

Schauspielerin Sasha Alexander ist den meisten als „Maura Isles” aus der US-Fernsehserie „Rizzoli & Isles” bekannt. Von 2010 bis 2016 verkörpert sie die taffe Gerichtsmedizinerin. Auch privat läuft es bei der hübschen Amerikanerin hervorragend. Seit fast zehn Jahren ist Sasha mit dem Regisseur Edoardo Ponti verheiratet.

Bereits als Kind entdeckte Sasha Alexander (43) ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. In einer Schulaufführung erhielt sie die weibliche Hauptrolle und legte den Grundstein für ihre spätere Karriere. Nachdem sie in New York bei diversen Theaterfestivals mitwirkte, bekam Sasha 1999 ihre erste Hauptrolle in der Fernsehserie „Wasteland”.

Doch erst vier Jahre später erlangte sie als Schauspielerin große Bekanntheit. 2003 ergatterte sie die Rolle der Agentin „Kate Todd” in der Krimiserie „Navy CIS”, die sie zwei Jahre lang verkörperte. 2010 konnte die hübsche Schauspielerin eine weitere große Rolle an Land ziehen. In „Rizzoli & Isles” bekam sie die Hauptrolle der Gerichtsmedizinerin „Maura Isles”. In sieben Staffeln löste sie spannende Mordfälle.

Doch auch hinter der Kamera ist die talentierte Schauspielerin tätig. So produzierte sie nicht nur den Film „Lucky 13”, sondern führte außerdem Regie, schrieb am Drehbuch mit und übernahm eine Hauptrolle in dem Streifen. Ihr Mann Edoardo Ponti (44) ist ebenfalls als Regisseur tätig. 2007 traten die beiden vor den Traualtar. Bereits ein Jahr zuvor kam die gemeinsame Tochter Lucia Sofia (10) zur Welt. 2010 krönten Sasha und Edoardo ihr Liebesglück mit einem weiteren Kind - ihrem Sohn Leonardo Fortunato (6).