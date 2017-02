Sarah und Pietro Lombardi haben täglich Kontakt

Sarah und Pietro Lombardi trennen sich (© Sarah Lombardi / Facebook)

Die Trennung von Sarah und Pietro Lombardi ist nun schon einige Monate her, die Schlagzeilen darüber nehmen jedoch nicht ab. Für ihren kleinen Sohn Alessio reißen sich die beiden jedoch zusammen. Denn für ihn möchten sie beide gute Eltern sein und so haben Sarah und Pietro auch jeden Tag Kontakt zueinander.

Seit Oktober 2016 sind Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) nun schon getrennt. Nachdem es öffentlich zu Streitereien kam und die Fans vor allem an Sarah ihre Wut ausließen, scheint es, als würden sich Sarah und Pietro wieder annähern. Doch wer auf ein Liebes-Comeback hofft, wird enttäuscht.

Die beiden haben zwar jeden Tag Kontakt, der Grund dafür ist jedoch ihr gemeinsamer Sohn Alessio. Für diesen wollen die beiden Musiker weiterhin zusammen sorgen und so kontaktierte Pietro während seiner Abwesenheit aufgrund eines Fernsehprojektes in Afrika seine Noch-Ehefrau täglich, um auf dem Laufenden zu bleiben. „Als ich weg war, habe ich jeden Tag gewusst, wie es Alessio geht, habe mich jeden Tag gemeldet. Ich habe immer Sarah angerufen und gefragt, wie es dem Kleinen geht“, so Pietro in einem Facebook-Video. Es ist wirklich schön zu sehen, dass Sarah und Pietro für ihren Sohn alles tun, damit es ihm gut geht.