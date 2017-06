Sarah & Pietro Lombardi haben zusammen Alessios Geburtstag gefeiert

Alessio Lombardi feiert seinen zweiten Geburtstag (© Pietro Lombardi / Facebook)

Ein Paar sind Sarah und Pietro Lombardi zwar nicht mehr, doch durch ihren Sohn Alessio werden sie immer miteinander verbunden sein. Damit es ihm gut geht, wollen die beiden versuchen, trotz ihres Liebes-Aus' Alessio eine harmonische Familie zu bieten. So auch bei seinem Geburtstag

Gestern, am 19. Juni, feierte der kleine Alessio Lombardi (2) schon seinen zweiten Geburtstag. Bei der großen Geburtstagsparty musste er aber zum Glück weder auf seine Mama, Sarah Lombardi (24), noch auf seinen Papa, Pietro Lombardi (25), verzichten. Obwohl es mit der ewigen Liebe zwischen dem einstigen Traumpaar nicht geklappt hat, sind sie vorbildliche Eltern und halten zum Wohle von Alessio zusammen. Deswegen ist es für die beiden Sänger kein Problem, den Ehrentag ihres kleinen Sonnenscheins gemeinsam zu feiern – verletzte Gefühle bleiben da außen vor.

Sarah & Pietro Lombardi bieten Alessio eine unbeschwerte Kindheit

Für ihren Sohn hatten Sarah und Pietro dann auch etwas ganz Besonderes vorbereitet: Alessio bekam einen kunstvoll gestalteten Kuchen in „Minion“-Form, über den er sichtlich glücklich war. So schrieb die hübsche Sarah auf Facebook: „Momente, die einem niemand nehmen kann. So süß wie er sich gefreut hat.“ Und auch Pietro meldete sich via Facebook von dem Fest. „Papa ist so stolz. Liebe dich über alles! Jetzt wird Kuchen gegessen“, so Pietro.