Sarah Novak über ihren Freund: „Ich kann mir alles mit Dominic vorstellen“

Dominic Harrison und Sarah Nowak sind ein echtes Traumpaar (© Nordphoto / imago)

In Dominic Harrison hat Sarah Nowak endlich ihren Traummann gefunden. Auf dem X-Mas-Event von RTL II YOU konnte „Promipool“ mit Sarah darüber sprechen, warum sie mit Dominic so glücklich ist und wie die Zukunftsplanung der beiden aussieht. Außerdem haben wir Sarah gefragt, warum sie sich auch mal ganz uneitel auf YouTube zeigt.

TV-Schönheit Sarah Nowak (25) ist in puncto Liebe endlich angekommen! Mit Fitnesstrainer und YouTuber Dominic Harrison schwebt sie auf Wolke sieben und ist sich sicher, dass er der Eine ist. Auf das Thema Hochzeit angesprochen erklärt sie: „Ja, natürlich - alles ganz traditionell. Hochzeit muss sein und ich will auch Kinder haben. Zuerst kommt aber die gemeinsame Wohnung und dann sehen wir weiter. Aber ich kann mir grundsätzlich alles mit Dominic vorstellen und das wird sicher auch irgendwann passieren. Er ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen möchte.“

Doch nicht nur privat sind Sarah und Dominic ein Dreamteam – sie arbeiten auch zusammen. Vor allem für ihre YouTube-Channels sind sie regelmäßig gemeinsam aktiv. „Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, weil wir jetzt auch zunehmend zusammenarbeiten, Videos drehen und Bilder shooten. Das schweißt zusätzlich nochmal zusammen“, so Sarah gegenüber „Promipool“.

Sarah zeigt sich auch ungeschönt

Auf ihrem YouTube-Kanal möchte sich Sarah ihren Fans so hautnah wie möglich zeigen und sieht in dieser Einstellung auch den großen Erfolg von Social Influencern. „Ich drehe so, wie ich momentan ausschaue. Wenn ich keine Lust habe, mich herzurichten, dann zeige ich mich natürlich auch ohne Make-up. Aber das ist gut so - im Internet zeigen wir uns ganz normal und damit können sich die Fans am besten identifizieren. Für die Menschen ist es einfach interessant uns zu folgen, zu sehen, was wir machen, erleben und was wir verwenden“, erklärt Sarah über die Gemeinde der YouTuber, Instagramer und Snapchatter.

Für alle Social-Media-Fans bietet der digitale Sender RTL II YOU mit Formaten wie „Mjunik“, „DailyCGN“ oder „Berlyn“ exklusive Einblicke in das faszinierende Leben von angesagten Influencern wie Luisa Lion oder Jimi Blue Ochsenknecht.