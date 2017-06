Sarah Lombardi und Michal sollen sich getrennt haben

Michal T. und Sarah Lombardi (© Sarah Lombardi App / other)

Sarah Lombardi und Michal sollen nicht mehr zusammen sein. Das Paar, das gerade erst einen gemeinsamen Liebesurlaub in der Türkei verbrachte, soll sich getrennt haben.

Vor einigen Wochen genossen Sarah Lombardi (24), Sohnemann Alessio (1) und Sarahs neuer Freund Michal noch ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub in der Türkei, nun soll schon wieder alles vorbei sein.

Wie „Bild“ aus engstem Umfeld erfahren haben will, sind Sarah und Michal nicht mehr zusammen. In letzter Zeit soll es vermehrt zu Streitereien zwischen dem Paar gekommen sein.

Sarah Lombardi und Michael: Trennung?

Auch der Spruch, den Sarah am Dienstag auf Snapchat postete, würde zu dem Trennungs-Gerücht passen: „Am Ende enttäuschen dich die am meisten, von denen du es am wenigsten erwartet hast …“, stand dort geschrieben. Im Oktober trennten sich Sarah und Pietro Lomabrdi (25), nachdem Fotos, die Sarahs Affäre mit Michal offenbarten, an die Öffentlichkeit gelangt waren. Nur wenig später wurde bekannt, dass Sarah Lombardi mit ihrer Jugendliebe Michal zusammen ist.